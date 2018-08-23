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СМИ Узбекистана: Усманов вложил в «Пахтакор» $20 млн

Спорт

Ранее сообщалось, что российский предприниматель продал свою 30% долю в английском клубе «Арсенал»

Ташкент, 23 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Порядка $20 млн составили вложения российского миллиардера Алишера Усманова в узбекистанский футбольный клуб «Пахтакор». Об этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».

В документальном фильме про российского бизнесмена сообщается, что кроме вложений в «Пахтакор» Усманов потратит около $100 млн на модернизацию спортивной арены в Ташкенте. Ранее сообщалось, что российский предприниматель узбекского происхождения продал бизнесмену из США Стэну Кронке свою 30% долю в английском клубе «Арсенал».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта журнал Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров России — согласно уровню их доходов, полученных за продажу активов или в виде дивидендов. В этом рейтинге Алишер Усманов занял десятое место с доходами в $660 млн.

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