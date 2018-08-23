В НГТУ стартовал Кубок губернатора Новосибирской области по шахматам

Новосибирск, , 13:16 — REGNUM Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) принял на площадке научной библиотеки им. Г. П. Лыщинского Кубок губернатора Новосибирской области по шахматам, сообщает 23 августа пресс-служба вуза.

Мероприятия проходят в рамках лично-командных соревнований «Первенства национальной студенческой шахматной лиги», а также Первенства Новосибирской области по шахматам среди детей, юношей и девушек в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Общее количество участников — более 300 человек.

Организаторами турниров выступили РОО «Федерация шахмат Новосибирской области» («ФШ НСО»), департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, при содействии НГТУ и РАТМ Холдинга в статусе генерального партнера.

«Многие из юниоров, собравшихся в библиотечном зале, вскоре пополнят ряды мастеров и гроссмейстеров, — прокомментировал соревнования врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, пожелав ребятам достичь высоких результатов. — Надеюсь, благодаря шахматам Новосибирская область станет самым умным регионом в стране.

В свою очередь президент РОО «ФШ НСО», международный гроссмейстер Павел Малетин сообщил, что в 2018 году состав участников первенств, сохранивших массовость, усилился. Отмечается, что в немалой степени этому способствуют профильные проекты, направленные на приобщение к шахматам подрастающего поколения и выявление талантливых детей.

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