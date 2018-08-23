«Зенит» сыграет с «Мольде» в квалификации Лиги Европы

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграет матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским «Мольде».

«Зенит» в третьем квалификационном раунде одолел минское «Динамо». Причём в первом матче команда Сергея Семака крупно проиграла со счётом 0:4.

Ответный матч завершился ещё более крупной победой «Зенита» — 8:1. Основное время завершилось со счётом 4:0. В дополнительное время петербургский клуб забил ещё четыре гола, пропустив один.

«Мольде» преодолел три квалификационные стадии Лиги Европы, победив североирландский «Гленавон», албанский «Лачи» и шотландский «Хайберниан».

Первый матч пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 23 августа. Ответная игра состоится Мольде 30 августа.

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