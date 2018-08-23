Спортивный агент раскрыл, почему «Интер» не смог заполучить Модрича

Москва, , 13:02 — REGNUM У итальянского футбольного клуба «Интер» не было шансов заполучить полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, поскольку из «Реала» ушёл знаменитый форвард Криштиану Роналду, передаёт 23 августа телеканал «Матч-ТВ».

"Директор «Интера» в личном разговоре признался, что клуб не сможет заполучить Модрича, потому что Роналду покинул «Реал», — цитирует телеканал слова итальянского футбольного агента Джованни Бранкини.

По его мнению, больше миланский клуб не будет пытаться получить хорватского хавбека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что победа туринского клуба в чемпионате и кубке Италии, а также в Лиге чемпионов должна перейти из области мечты в область конкретных задач в связи с переходом в «Ювентус» нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

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