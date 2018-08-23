Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио может оказаться в «Зените»

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» может пригласить бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом сообщает Corriere di Torino.

Отмечается, что главным претендентом на Маркизио был «Монако». Но после того, как монегаски, согласно сообщению, отказались от сделки, на игрока претендуют «Спортинг» и «Зенит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маркизио, который провёл всю свою карьеру в «Ювентусе», покинул туринский клуб.

При этом «Спортинг» готов предложить Маркизио контракт на два года. Сам футболист пока не определился с местом продолжения карьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спортинг» включился в борьбу за бывшего полузащитника «Ювентуса»