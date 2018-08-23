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Сменившая спортивное гражданство Забелинская не допущена на Азиатские игры

Спорт

НОК Узбекистана не предоставил подтверждений, что Россия разрешила спортсменке перейти в другую страну

Ташкент, 23 августа 2018, 12:44 — REGNUM  Ранее выступавшая за сборную России велогонщица Ольга Забелинская не была допущена к участию в Азиатских играх — 2018 в Индонезии за команду Узбекистана, сообщает 23 августа портал Sports.ru.

Отмечается, что спортсменка и Национальный олимпийский комитет Узбекистана не смогли предоставить подтверждений, что Россия разрешила Забелинской перейти в другую страну. В связи с этим велогонщицу не допустили на Игры.

Напомним, Международный союз велосипедистов также сообщил, что после смены гражданства Забелинская не сможет выступать на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах.

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