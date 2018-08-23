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Стал известен соперник Дениса Лебедева на турнире в Челябинске

Спорт

Лебедев проведёт 10-раундовый поединок с турецким боксёром Хизни Алтынкая

Челябинск, 23 августа 2018, 12:18 — REGNUM  Соперником российского боксёра Дениса Лебедева на турнире в Челябинске бывший претендент на титул чемпиона мира Хизни Алтынкая. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Лебедев вернётся на ринг 7 сентября и проведёт 10-раундовый поединок с Алтынкая. Турецкий боксёр на данный момент занимает девятое место в рейтинге WBA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой Дениса Лебедева в Челябинске посетят Майк Тайсон и Константин Цзю.

Международный турнир по боксу в Челябинске состоится 7 сентября на арене «Трактор».

Читайте ранее в этом сюжете: Майк Тайсон посетит бой Дениса Лебедева в Челябинске

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