Четверг, 23 Августа 2018 года
13:16:53 МСК

«Реал» может отдать украинского вратаря Лунина в аренду

Спорт

Вратаря могут взять такие клубы, как «Леганес», «Райо Вальекано» и «Вальядолид»

Мадрид, 23 августа 2018, 11:56 — REGNUM  Мадридский «Реал» может отдать в аренду украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 19-летнего вратаря могут взять в аренду такие клубы, как «Леганес», «Райо Вальекано» и «Вальядолид».

Отмечается, что руководство «Реала» заинтересовано в том, чтобы 19-летний вратарь перешёл в аренду. Причём желательно в клуб, который базируется в пригороде Мадрида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» и подписал долгосрочный 6-летний контракт с клубом. В новом сезоне он еще не выходил на поле в официальных матчах команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь сборной Украины подписал долгосрочное соглашение с «Реалом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить