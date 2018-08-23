«Реал» может отдать украинского вратаря Лунина в аренду

Мадрид, , 11:56 — REGNUM Мадридский «Реал» может отдать в аренду украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 19-летнего вратаря могут взять в аренду такие клубы, как «Леганес», «Райо Вальекано» и «Вальядолид».

Отмечается, что руководство «Реала» заинтересовано в том, чтобы 19-летний вратарь перешёл в аренду. Причём желательно в клуб, который базируется в пригороде Мадрида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» и подписал долгосрочный 6-летний контракт с клубом. В новом сезоне он еще не выходил на поле в официальных матчах команды.

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