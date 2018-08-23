17-летний форвард из Мали намекнул на переход в ЦСКА

Бамако, , 11:08 — REGNUM Малийский нападающий клуба «Гайдарс» Лассана Н'Диай намекнул на свой переход в московский клуб ЦСКА.

«ЦСКА — великая европейская команда. Это будет честь для меня», — написал 17-летний футболист на своей странице в Twitter под фотографией с армейского стадиона.

Напомним, в 2017 году на юношеском чемпионате мира по футболу Н'Диай забил в семи матчах шесть мячей и занял со своей сборной четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о переходе полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако». Контракт с игроком был подписан на пять лет — до июня 2023 года. Трансфер Головина стал для «Монако» третьим по стоимости за всю историю клуба.

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