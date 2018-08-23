«Спортинг» включился в борьбу за бывшего полузащитника «Ювентуса»

Лиссабон, , 10:40 — REGNUM Лиссабонский «Спортинг» включился в борьбу за бывшего полузащитника туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Спортинг» готов предложить Маркизио контракт на два года. Сам футболист пока не определился с местом продолжения карьеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маркизио, который провёл всю свою карьеру в «Ювентусе», покинул туринский клуб.

Читайте также: «Ювентус» сообщил об уходе из команды Клаудио Маркизио

Основным претендентом на полузащитника называют «Монако». Также игроком интересовались «Ницца» и ПСЖ.

Читайте также: Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио подпишет контракт с «Монако» — СМИ