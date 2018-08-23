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«Спортинг» включился в борьбу за бывшего полузащитника «Ювентуса»

Спорт

«Спортинг» готов предложить Маркизио контракт на два года

Лиссабон, 23 августа 2018, 10:40 — REGNUM  Лиссабонский «Спортинг» включился в борьбу за бывшего полузащитника туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Спортинг» готов предложить Маркизио контракт на два года. Сам футболист пока не определился с местом продолжения карьеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маркизио, который провёл всю свою карьеру в «Ювентусе», покинул туринский клуб.

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Основным претендентом на полузащитника называют «Монако». Также игроком интересовались «Ницца» и ПСЖ.

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