Футболисты «Балтики» могут объявить бойкот матча с «Шинником»

Калининград, , 10:14 — REGNUM Футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ярославским «Шинником». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, возможный бойкот связан с финансовыми проблемами клуба. Футболисты команды уже четыре месяца не получают зарплату, а счета «Балтики» на данный момент арестованы.

Матч восьмого тура ФНЛ «Балтика» — «Шинник» должен пройти в Калининграде 26 августа.

Отметим, после семи туров «Балтика» набрала шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, несмотря на проведение в России чемпионата мира по футболу и строительство стадионов, в летнее межсезонье стало известно о финансовых проблемах многих клубов.

Читайте также: «Во время ЧМ-2018 в России закрылось 11 футбольных клубов»

Так, из-за этого были ликвидированы пермский «Амкар» и «Тосно» из Ленинградской области, а также ряд клубов ФНЛ. В начале сезона 2018/19 непростая финансовая ситуация сложилась в махачкалинском «Анжи».

Читайте также: Болельщики «Анжи» попросили Путина спасти клуб