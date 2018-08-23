Форвард «Спартака» попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде

Москва, , 09:43 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш попросил Федерацию футбола Кабо-Верде не вызывать в национальную сборную в сентябре. Об этом сообщает A Nação.

Отмечается, что просьба Зе Луиша связана с личными причинами. В федерации дали футболисту положительный ответ.

Таким образом, Зе Луиш не примет участия в матче сборной Кабо-Верде с командой Лесото в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций. Матч пройдёт 9 сентября

Зе Луиш играет за сборную Кабо-Верде с 2010 года. В общей сложности он провёл 17 матчей и забил два гола.

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