Четверг, 23 Августа 2018 года
10:22:13 МСК

Главный тренер «Ротора» Евдокимов подал в отставку

Спорт

Отставка произошла после поражения «Ротора» в матче 1/32 финала Кубка России

Волгоград, 23 августа 2018, 09:31 — REGNUM  Главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов подал в отставку с поста наставника команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отставка Евдокимова произошла после поражения «Ротора» от клуба «Сызрань-2003» в матче 1/32 финала Кубка России. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, по пенальти победил клуб из Сызрани (4:3).

При этом в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» занимает 18-е мест. После семи сыгранных туров команда набрала шесть очков.

Напомним, Евдокимов возглавлял «Ротор» с конца весны 2018 года. Ранее он работал «Оренбург» и казахстанский «Тобол».

Читайте ранее в этом сюжете: «Ротор-Волгоград» объявил имя нового главного тренера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить