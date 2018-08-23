Главный тренер «Ротора» Евдокимов подал в отставку

Волгоград, , 09:31 — REGNUM Главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов подал в отставку с поста наставника команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отставка Евдокимова произошла после поражения «Ротора» от клуба «Сызрань-2003» в матче 1/32 финала Кубка России. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, по пенальти победил клуб из Сызрани (4:3).

При этом в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» занимает 18-е мест. После семи сыгранных туров команда набрала шесть очков.

Напомним, Евдокимов возглавлял «Ротор» с конца весны 2018 года. Ранее он работал «Оренбург» и казахстанский «Тобол».

Читайте ранее в этом сюжете: «Ротор-Волгоград» объявил имя нового главного тренера