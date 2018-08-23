«Манчестер Сити» вернул из аренды черногорского вратаря Мурича

Манчестер, Великобритания, , 09:22 — REGNUM «Манчестер Сити» вернул из аренды черногорского вратаря Ариянета Мурича после травмы Клаудио Браво.

Как отмечается в сообщении на сайте голландского клуба «НАК Бреда», за который на правах аренды играл Мурич, вратарь досрочно вернётся из аренды в «Манчестер Сити».

Клубы уже договорились о досрочном возвращении 19-летнего голкипера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клаудио Браво получил травму на тренировке команды. Клуб начал поиски вариантов замены вратарю, одним из которых стало возможное приглашение Кейлора Наваса из мадридского «Реала».

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