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Роналду назвал гол, который он считает лучшим в своей карьере

Спорт

Роналду назвал лучшим мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Турин, Италия, 23 августа 2018, 08:51 — REGNUM  Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал гол, который он считает лучшим в своей карьере. Об этом сообщает Football Italia.

Лучшим, по мнению португальца, голом является мяч, забитый им в ворота туринского «Ювентуса», когда он был игроком «Реала». Этот гол был забит ударом «ножницами» через себя в матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Думаю, гол в ворота «Ювентуса» был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлён этим. Такого никогда прежде не было, невероятный момент», — сказал Роналду.

Напомним, тот матч завершился разгромной победой «Реала» со счётом 3:0.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» и подписал четырёхлетний контракт.

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