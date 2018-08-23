Москва, , 08:26 — REGNUM Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы за высокие спортивные достижения. Об этом сообщается на сайте Зала славы.

Кафельников вошёл в список кандидатов на включение в Зал славы вместе с ещё семью теннисистами. В число претендентов также вошли швед Юнас Бьоркман, испанец Серхи Бругейра, хорват Горан Иванишевич, австриец Томас Мустер, а также испанка Кончита Мартинес, француженка Мари Пьерс и китаянка Ли На.

Напомним, Кафельников — бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), олимпийский чемпион Сиднея в 2000 году, обладатель Кубка Дэвиса в 2002 году.

Также он выиграл турниры «Большого шлема» в одиночном разряде — Роллан Гаррос в 1996 году и Открытый чемпионат Австралии в 1999 году.