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Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы

Спорт

Кафельников вошёл в список кандидатов на включение в Зал славы

Москва, 23 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы за высокие спортивные достижения. Об этом сообщается на сайте Зала славы.

Кафельников вошёл в список кандидатов на включение в Зал славы вместе с ещё семью теннисистами. В число претендентов также вошли швед Юнас Бьоркман, испанец Серхи Бругейра, хорват Горан Иванишевич, австриец Томас Мустер, а также испанка Кончита Мартинес, француженка Мари Пьерс и китаянка Ли На.

Напомним, Кафельников — бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), олимпийский чемпион Сиднея в 2000 году, обладатель Кубка Дэвиса в 2002 году.

Также он выиграл турниры «Большого шлема» в одиночном разряде — Роллан Гаррос в 1996 году и Открытый чемпионат Австралии в 1999 году.

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