«Уфа» сыграет с «Глазго Рейнджерс» в квалификации Лиги Европы

Уфа, , 07:59 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч пройдёт в Глазго на стадионе «Айброкс» 23 августа.

Уфимский клуб, являющийся дебютантом еврокубков, уже преодолел две стадии квалификации Лиги Европы.

Сначала «Уфа» оставила за бортом турнира словенский «Домжале» — 0:0 и 1:1 по сумме двух матчей. Затем был обыгран «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга — 2:1 и 2:2.

Главной звездой «Рейнджерс» является главный тренер — Стивен Джеррард. Под его руководством команда преодолела три квалификационные стадии Лиги Европы, победив македонский «Шкупи», хорватский «Осиек» и словенский «Марибор».

В случае победы над «Рейнджерс» уфимская команда выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у футболистов «Уфы» возникли проблемы с британскими визами перед матчем Лиги Европы. Была вероятность, что команда не сможет вылететь на матч.

Однако ситуацию удалось разрешить, и все игроки уфимской команды получили визы и вылетели на игру с «Рейнджерс».

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