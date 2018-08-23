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Московское «Торпедо» обыграло «Шинник» в матче Кубка России

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Москва, 23 августа 2018, 07:43 — REGNUM  Московское «Торпедо» обыграло ярославский «Шинник» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Торпедо» голы забили Константин Кертанов на 23-й минуте и Иван Сергеев на 82-й минуте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева одержал победу над владивостокским «Лучом» со счётом 2:0.

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