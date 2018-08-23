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Дьяченко проиграла в квалификации US Open

Спорт

Виталия Дьяченко уступила представительнице Чехии Каролине Муховой

Дьяченко проиграла в квалификации US Open
Tatiana
Виталия Дьяченко

Вашингтон, 23 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США (US Open).

Матч, продолжавшийся 2 часа 5 минут, завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6 в пользу Муховой.

Дьяченко выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 1 из 11 брейк-пойнт. На счету Муховой шесть эйсов, две ошибки на подаче и 7 из 15 брейков.

Матчи основной сетки US Open начнутся 27 августа. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс.

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