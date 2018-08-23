«Аякс» одолел киевское «Динамо» со счетом 3:1 в матче Лиги Чемпионов

Амстердам, 23 августа 2018, 00:55 — REGNUM 22 августа на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «Динамо» (Киев) был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19.
В дебюте матча опорный полузащитник сборной Голландии Донни ван де Бек вывел открыл счет, замкнув передачу Душана Тадича — 1:0. Через 14 минут Томаш Кендзера сравнял счет — 1:1. На 35-й минуте Хаким Зиеш вновь вывел «Аякс» вперед — 2:1. Через 8 минут Тадич удвоил преимущество хозяев — 3:1. Голевой передачей отличился Николас Тальяфико.
Статистика матча («Аякс"/"Динамо»)
Удары 17/9
Удары в створ ворот 6/4
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 10/9
Поданные угловые 6/7
Стартовые составы команд на матч:
«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене, де Йонг, Хунтелаар, Тадич, Зиеш.
«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.
Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Гринор | Николя Рейнвилл.
Желтые карточки: Хунтелаар — 21, Кендзера — 24, Гармаш — 38, Тальяфико — 69.
Голы: ван де Бек 2 — 1:0, Кендзера 16 — 1:1, Зиеш 35 — 2:1, Тадич 43 — 3:1.