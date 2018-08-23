«Аякс» одолел киевское «Динамо» со счетом 3:1 в матче Лиги Чемпионов

Амстердам, , 00:55 — REGNUM 22 августа на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «Динамо» (Киев) был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19.

В дебюте матча опорный полузащитник сборной Голландии Донни ван де Бек вывел открыл счет, замкнув передачу Душана Тадича — 1:0. Через 14 минут Томаш Кендзера сравнял счет — 1:1. На 35-й минуте Хаким Зиеш вновь вывел «Аякс» вперед — 2:1. Через 8 минут Тадич удвоил преимущество хозяев — 3:1. Голевой передачей отличился Николас Тальяфико.

Статистика матча («Аякс"/"Динамо»)

Удары 17/9

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 6/7

Стартовые составы команд на матч:

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене, де Йонг, Хунтелаар, Тадич, Зиеш.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.

Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Гринор | Николя Рейнвилл.

Желтые карточки: Хунтелаар — 21, Кендзера — 24, Гармаш — 38, Тальяфико — 69.

Голы: ван де Бек 2 — 1:0, Кендзера 16 — 1:1, Зиеш 35 — 2:1, Тадич 43 — 3:1.