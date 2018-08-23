«АЕК» (Афины) одержал минимальную победу над «Видеотоном» в матче ЛЧ

Будапешт, 23 августа 2018, 00:49 — REGNUM 22 августа на стадионе «Гроупама Арена» между клубами «Видеотон» и «АЕК» (Афины) был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой греческого коллектива.
Первый мяч на 35-й минуте забил 26-летний бельгийский форвард Виктор Клонаридис после передачи Бакасетаса — 0:1. В дебюте второй половины матча Анастасиос Бакасетас удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе тайма сербский форвард Данко Лазович сократил отставание в счете — 1:2.
Статистика матча («Видеотон"/"АЕК»)
Удары 13/12
Удары в створ ворот 3/5
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 12/10
Поданные угловые 2/1
Стартовые составы команд на матч:
«Видеотон»: Ковачик, Винисиус, Фиола, Сопира, Юхас, Хаджич, Него, Николов, Лазович, Хусти, Ковач.
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Ламбропулос, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Ливая.
Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Эленито Ди Либераторе | Мауро Тонолини | Массимилиано Иррати.
Желтые карточки: Клонаридис — 25, Лазович — 25, Него — 31, Галанополус — 37.
Красные карточки: Хусти — 23, Бакасетас — 54.
Голы: Клонаридис 35 — 0:1, Бакасетас 49 — 0:2, Лазович 68 — 1:2.