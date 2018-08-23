«АЕК» (Афины) одержал минимальную победу над «Видеотоном» в матче ЛЧ

Будапешт, , 00:49 — REGNUM 22 августа на стадионе «Гроупама Арена» между клубами «Видеотон» и «АЕК» (Афины) был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой греческого коллектива.

Первый мяч на 35-й минуте забил 26-летний бельгийский форвард Виктор Клонаридис после передачи Бакасетаса — 0:1. В дебюте второй половины матча Анастасиос Бакасетас удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе тайма сербский форвард Данко Лазович сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Видеотон"/"АЕК»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 2/1

Стартовые составы команд на матч:

«Видеотон»: Ковачик, Винисиус, Фиола, Сопира, Юхас, Хаджич, Него, Николов, Лазович, Хусти, Ковач.

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Ламбропулос, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Ливая.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Эленито Ди Либераторе | Мауро Тонолини | Массимилиано Иррати.

Желтые карточки: Клонаридис — 25, Лазович — 25, Него — 31, Галанополус — 37.

Красные карточки: Хусти — 23, Бакасетас — 54.

Голы: Клонаридис 35 — 0:1, Бакасетас 49 — 0:2, Лазович 68 — 1:2.