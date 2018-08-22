«Динамо» (Загреб) увез из Швейцарии важнейшую ничью

Берн, , 23:49 — REGNUM 22 августа на стадионе «Стад де Сюисс Ванкдорф» между коллективами «Янг Бойз» и «Динамо» (Загреб) был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ 2018/19. Матч завершился со счетом 1:1.

В начале первой половины матча 23-летний швейцарский центральный защитник Кевин Мбабу вывел хозяев вперед — 1:0. Через 38 минут Мислав Оршич сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу отдал Изет Хайрович.

Статистика матча («Янг Бойз"/"Динамо»)

Удары 20/8

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 15/12

Поданные угловые 5/2

Стартовые составы команд на матч:

«Янг Бойз»: фон Балльмос, фор Берген, Вютрих, Бенито, Мбабу, Сулеймани, Соу, Фасснахт, Саного, Нгамале, Оаро.

«Динамо»: Загорац, Леовац, Теофиль-Катрин, Стоянович, Дилавер, Адеми, Ольмо, Хайрович, Гояк, Оршич, Гавранович.

Бригада арбитров: Альберто Ундиано Мальенко | Роберто Алонсо | Хуан Юсте | Хосе Мария Санче Мартинес.

Желтые карточки: Саного — 14, Теофиль-Катрин — 42, Гавранович — 66.

Голы: Мбабу 2 — 1:0, Оршич 40 — 1:1.