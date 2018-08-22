Среда, 22 Августа 2018 года
19:30:54 МСК

Греко-римский борец из Узбекистана завоевал золото на Азиатских играх

Спорт

Состязание проходило в весовой категории до 130 кг

Ташкент, 22 августа 2018, 19:14 — REGNUM  На соревнованиях по греко-римской борьбе на XVIII Азиатских играх спортсмен из Узбекистана Муминжон Абдуллаев одержал победу над соперником из Казахстана, сообщили 22 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Состязание проходило в весовой категории до 130 кг. Узбекистанский борец победил своего соперника со счетом 8:0. Победа Муминжона Абдуллаева принесла команде Узбекистана третью золотую медаль на Азиатских играх.

Отметим, третья золотая медаль вывела Узбекистан с 11-й на 9-ю позицию в общем медальном зачете Азиатских игр. В копилке узбекистанской сборной 14 медалей.

Читайте ранее в этом сюжете: Таэквондист принес Узбекистану второе золото на Азиатских играх

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
XVIII Азиатские игры-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить