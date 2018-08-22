Нападающий «Лестера» Варди пропустит три матча из-за дисквалификации

Лестер, Великобритания, , 15:55 — REGNUM Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди пропустит три матча премьер-лиги из-за дисквалификации. Об этом сообщает The Sun.

Варди дисквалифицирован на три матча за удаление в матче второго тура против «Вулверхэмптона».Форвард был удалён на 66-й минуте встречи за грубый фол.

При этом клуб не будет обжаловать красную карточку Варди. Таким образом, трехматчевая дисквалификация останется в силе. Варди пропустит два матча Премьер-лиги против «Саутгемптона» и «Ливерпуля», а также игру Кубка лиги с «Флитвуд Таун».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лестер» одержал первую победу в АПЛ, обыграв на домашнем стадионе «Вулверхэмптон» со счётом 2:0.

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