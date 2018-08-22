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Защитник «Спартака» Кутепов приступил к тренировкам после травмы

Спорт

Кутепов вернулся в общую группу

Защитник «Спартака» Кутепов приступил к тренировкам после травмы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Илья Кутепов

Москва, 22 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов вернулся в общую группу во время тренировки команды. Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 Кутепов в составе сборной России сыграл пять матчей и отдал один голевой пас.

Отметим, что в новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» без Кутепова провёл четыре матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Кутепов вошёл в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» и «Краснодар» заинтересовались защитником «Спартака»

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