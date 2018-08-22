В дебютном матче Евсеева «СКА-Хабаровск» одержал победу над «Лучом»

Владивосток, , 15:33 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» провёл первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева.

Хабаровский клуб одержал гостевую победу над владивостокским «Лучом» в рамках 1/32 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «СКА-Хабаровск» голы забили Денис Дедечко, а также Константин Базелюк, реализовавший пенальти.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Вадим Евсеев был назначен главным тренером «СКА-Хабаровск». Ранее он работал главным тренером пермского «Амкара» до того, как клуб был расформирован.

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