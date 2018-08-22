Таэквондист принес Узбекистану второе золото на Азиатских играх

Ташкент, , 15:32 — REGNUM На XVIII Азиатских играх таэквондист в весовой категории до 80 кг Никита Рафалович принес Узбекистану вторую золотую медаль. Об этом говорится на официальном сайте Азиады-2018 в Индонезии.

Рафалович одолел в финальном поединке бойца из Южной Кореи Хва Джун Ли со счетом 21:18. Таэквондисты из Узбекистана завоевали пять медалей — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. В общем медальном зачете Узбекистан занимает пока 11-е место.

Отметим, 22 августа первую строчку медального зачета Азиатских игр с большим отрывом занимает Китай, на втором месте — Япония, на третьем — Южная Корея. Последующие места занимают Индонезия, Иран, КНДР, Индия и Таиланд.

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