Среда, 22 Августа 2018 года
16:24:46 МСК

РФС наказал ЦСКА условным закрытием фанатской трибуны

Спорт

ЦСКА наказан за оскорбительные баннеры болельщиков клуба в адрес полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко

РФС наказал ЦСКА условным закрытием фанатской трибуны
Болельщики ЦСКА

Москва, 22 августа 2018, 15:20 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) наказал ЦСКА за оскорбительные баннеры болельщиков клуба в адрес полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко. Об этом заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, 22 августа сообщает «Р-спорт».

КДК принял решение наказать ЦСКА условным закрытием одной из трибун на следующий домашний матч в чемпионате России. При этом также назначен испытательный срок до конца текущего сезона. Кроме того, клуб получил штраф на 300 тысяч рублей.

Напомним, болельщики ЦСКА пронесли на трибуну в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги оскорбительные баннеры в адрес Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Ерёменко, ранее выступавший за ЦСКА, стал игроком «Спартака».

Читайте ранее в этом сюжете: После дисквалификации экс-хавбек ЦСКА Ерёменко будет играть за «Спартак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить