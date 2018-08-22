РФС наказал ЦСКА условным закрытием фанатской трибуны

Москва, , 15:20 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) наказал ЦСКА за оскорбительные баннеры болельщиков клуба в адрес полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко. Об этом заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, 22 августа сообщает «Р-спорт».

КДК принял решение наказать ЦСКА условным закрытием одной из трибун на следующий домашний матч в чемпионате России. При этом также назначен испытательный срок до конца текущего сезона. Кроме того, клуб получил штраф на 300 тысяч рублей.

Напомним, болельщики ЦСКА пронесли на трибуну в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги оскорбительные баннеры в адрес Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Ерёменко, ранее выступавший за ЦСКА, стал игроком «Спартака».

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