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Тьерри Анри может стать главным тренером «Бордо»

Спорт

Анри уже достиг договорённости с руководством клуба

Бордо, Франция, 22 августа 2018, 14:52 — REGNUM  Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри согласился возглавить клуб «Бордо». Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что Анри уже достиг договорённости с руководством «Бордо». Теперь его кандидатуру должны согласовать владельцы футбольного клуба.

Напомним, Анри является чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года в составе сборной Франции. С 2016 года он работает помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа главный тренер «Бордо» Густаво Пойет отстранён на неделю от работы с командой за критику руководства клуба. После матча Лиги Европы с «Мариуполем» уругвайский специалист раскритиковал руководство из-за трансферной политики.

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