Среда, 22 Августа 2018 года
14:46:56 МСК

«Реал» отказался от предложения купить Фалькао

Спорт

«Реалу» поступало предложение о приобретении 32-летнего форварда

Мадрид, 22 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Мадридский «Реал» отказался от предложения «Монако» купить колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. Об этом сообщает Onda Cero.

По информации издания, «Реалу» поступило предложение о приобретении 32-летнего форварда. «Сливочные» ответили на это отказом.

Ранее ряд колумбийских изданий сообщал, что «Реал» может купить Фалькао до 31 августа, когда закрывается летнее трансферное окно.

Напомним, Фалькао перешёл в «Монако» летом 2013 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Ривер Плейт», «Порту» и «Атлетико Мадрид», а также «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Читайте также: Фалькао по-русски поприветствовал Головина в «Монако»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить