Футболисты «Уфы» вылетели на матч с «Глазго Рейнджерс»

Уфа, , 14:19 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» отправился в Шотландию на матч квалификации Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс». Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что у футболистов «Уфы» возникли проблемы с получением британских виз, из-за чего команда могла пропустить матч с «Глазго Рейнджерс». Однако ситуацию удалось разрешить, и все игроки уфимской команды получили визы.

Матч пройдёт в Шотландии 23 августа. Состав уфимской команды, который вылетел в Глазго, не называется.

Ответная игра состоится 30 августа в Уфе. По итогам двух матчей победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.

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