Среда, 22 Августа 2018 года
14:46:07 МСК

Футболисты «Уфы» вылетели на матч с «Глазго Рейнджерс»

Спорт

Все игроки уфимской команды получили визы

Уфа, 22 августа 2018, 14:19 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» отправился в Шотландию на матч квалификации Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс». Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что у футболистов «Уфы» возникли проблемы с получением британских виз, из-за чего команда могла пропустить матч с «Глазго Рейнджерс». Однако ситуацию удалось разрешить, и все игроки уфимской команды получили визы.

Матч пройдёт в Шотландии 23 августа. Состав уфимской команды, который вылетел в Глазго, не называется.

Ответная игра состоится 30 августа в Уфе. По итогам двух матчей победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболисты «Уфы» получат британские визы для участия в матче Лиги Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить