Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил «Ференцварош»

Будапешт, 22 августа 2018, 13:55 — REGNUM Венгерский «Ференцварош» возглавил бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров. Об этом сообщается на сайте венерского футбольного клуба.
Помощником Реброва в тренерском штабе будет испанец Альберто Босх, который в прошлом сезоне работал в грозненском «Ахмате». Подробности соглашения между Ребровым и «Ференцварошем» не разглашаются.
Отметим, в качестве игрока большую часть карьеры Ребров провёл в киевском «Динамо». В качестве тренера он дважды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.
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