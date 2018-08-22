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Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил «Ференцварош»

Спорт

Сергей Ребров назначен главным тренером венгерского клуба

Будапешт, 22 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Венгерский «Ференцварош» возглавил бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров. Об этом сообщается на сайте венерского футбольного клуба.

Помощником Реброва в тренерском штабе будет испанец Альберто Босх, который в прошлом сезоне работал в грозненском «Ахмате». Подробности соглашения между Ребровым и «Ференцварошем» не разглашаются.

Отметим, в качестве игрока большую часть карьеры Ребров провёл в киевском «Динамо». В качестве тренера он дважды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.

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