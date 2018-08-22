ФИФА и сборная России поздравили форварда Артёма Дзюбу с юбилеем

Москва, , 13:39 — REGNUM Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба празднует 22 августа 30-летие. С юбилеем форварда поздравила Международная федерация футбола (ФИФА) и национальная сборная России. Поздравления были опубликованы в Twitter ФИФА и российской футбольной сборной.

«Поздравляем форварда сборной России Артёма Дзюбу с юбилеем! Желаем Артёму и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями!» — говорится в сообщении официального Twitter-канала российской сборной.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1032166819073810432

«Счастливого дня рождения, Артём Дзюба!» — более лаконично поздравила нападающего федерация.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург) Артем Дзюба признан лучшим игроком в третьем туре сезона 2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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