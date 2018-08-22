Майк Тайсон посетит бой Дениса Лебедева в Челябинске

Челябинск, , 13:10 — REGNUM Бывший американский боксёр Майк Тайсон посетит бой Дениса Лебедева на международном турнире по боксу в Челябинске. Об этом 22 августа сообщает «Р-спорт».

Турнир состоится 7 сентября на арене «Трактор». Вместе с Тайсоном мероприятие посетит известный российский боксёр Константин Цзю.

По данным ряда СМИ, соперником Лебедева станет турецкий боксёр Хизни Алтункая.

Лебедев провёл на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 30 побед (22 — нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Отметим, что Тайсон уже приезжал в Челябинск в феврале. Тогда он посетил турнир по смешанным единоборствам.

Читайте также: Российский боксёр Лебедев объявлен «чемпионом в отпуске»