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УЕФА планирует ввести видеоповторы в Лиге чемпионов с четвертьфиналов

Спорт

УЕФА рассчитывает избежать судейских ошибок на финальных стадиях турнира

Ньон, Швейцария, 22 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует внедрить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Лиги чемпионов. Об этом 22 августа сообщает The Times.

Отмечается, что система видеоповторов может быть введена в Лиге чемпионов, начиная с матчей четвертьфинала. УЕФА рассчитывает избежать судейских ошибок на финальных стадиях турнира.

В сентябре должна пройти встреча Европейской ассоциации клубов, на которой будет обсуждаться это решение. Если нововведении будет принято, то это приведёт к исчезновению помощников главного арбитра на лицевой линии.

Напомним, система VAR сегодня используется на матчах некоторых европейских чемпионатов. На международном уровне её впервые применили в 2017 году во время матчей Кубка конфедераций, а в 2018 году — на матчах чемпионата мира.

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