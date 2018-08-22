Российские легкоатлеты приглашены на Континентальный кубок IAAF

Москва, , 12:05 — REGNUM Российские легкоатлеты приглашены на Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который пройдёт 8 и 9 сентября в Остраве (Чехия). Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

На соревнования приглашены Мария Ласицкене и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами).

Кроме того, серебряный призёр чемпионата Европы в десятиборье Илья Шкуренёв отправится на турнир в качестве запасного.

Читайте также: Шкуренёв выиграл серебро на ЧЕ по лёгкой атлетике

Напомним, российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

Читайте также: На ЧЕ-2018 по лёгкой атлетике атлеты из РФ сдавали допинг-тесты 21 раз