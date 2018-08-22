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Российские легкоатлеты приглашены на Континентальный кубок IAAF

Спорт

Турнир пройдёт 8 и 9 сентября в Остраве

Москва, 22 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Российские легкоатлеты приглашены на Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который пройдёт 8 и 9 сентября в Остраве (Чехия). Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

На соревнования приглашены Мария Ласицкене и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами).

Кроме того, серебряный призёр чемпионата Европы в десятиборье Илья Шкуренёв отправится на турнир в качестве запасного.

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Напомним, российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

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