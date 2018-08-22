ФК «Ростов» расторг контракт с экс-динамовцем Александром Сапетой

Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» вновь претерпевает изменения. Сегодня, 22 августа, стало известно, что команду покинул экс-динамовец Александр Сапета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Контракт между футбольным клубом «Ростов» и полузащитником Александром Сапетой расторгнут по соглашению сторон. Мы благодарим Александра за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

https://twitter.com/rostovfc/status/1031925692026560512

29-летний полузащитник ранее выступал за «Динамо» (Москва) и «Урал» (Екатеринбург). Защищать жёлто-синий флаг ростовского клуба Сапету пригласили в сезоне 2017/18. За это время он провёл пять игр.