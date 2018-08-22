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Полузащитник «Ахмата» Роши пропустит полгода из-за разрыва «крестов»

Спорт

Восстановление футболиста займёт не менее шести месяцев

Грозный, 22 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Полузащитник грозненского «Ахмата» Одисе Роши пропустит полгода из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте клуба.

Роши получил разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. Он был прооперирован в Риме, и теперь его восстановление займёт не менее шести месяцев.

«Планируется, что Роши начнёт работать с командой на вторых зимних сборах следующего года», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне албанский футболист провёл 20 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он принял участие в четырёх матчах.

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