Полузащитник «Ахмата» Роши пропустит полгода из-за разрыва «крестов»

Грозный, , 10:34 — REGNUM Полузащитник грозненского «Ахмата» Одисе Роши пропустит полгода из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте клуба.

Роши получил разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. Он был прооперирован в Риме, и теперь его восстановление займёт не менее шести месяцев.

«Планируется, что Роши начнёт работать с командой на вторых зимних сборах следующего года», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне албанский футболист провёл 20 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он принял участие в четырёх матчах.

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