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Роналду одел всю семью в форму «Ювентуса»

Спорт

«Семья бьянконери», — написал Роналду

Турин, Италия, 22 августа 2018, 10:01 — REGNUM  Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой вся его семья одета в форму туринского клуба. Снимок опубликован в Instagram футболиста.

Роналду с женой и четырьмя детьми сфотографировался в форме «Ювентуса» на фоне Турина.

«Семья бьянконери», — написал Роналду.

https://www.instagram.com/p/BmwAZo7FDWg/

Напомним, Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Первый матч за «старую синьору» он провёл против Кьево 18 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду заявил, что он с детства мечтал играть за «Ювентус».

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