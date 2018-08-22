«Крылья Советов» взяли в аренду защитника «Локомотива» Денисова

Самара, , 09:49 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» взяли в аренду защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова. Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Денисов будет выступать за «Крылья Советов» выступать до конца 2018 года.

Напомним, Денисов играл за «Локомотив» с 2013 года. На его счету 121 матч за «железнодорожников» в чемпионате России и один забитый гол.

В составе с «Локомотива» футболист дважды выигрывал Кубок России — в 2015 и 2017 годах, а также стал чемпионом России в сезоне 2017/18.

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