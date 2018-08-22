Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл стал тренером Александра Зверева

Берлин, , 09:28 — REGNUM Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл стал тренером немецкого теннисиста Александра Зверева. Об этом менеджер Лендла Джерри Соломон на своей странице в Twitter.

Зверев и Лендл уже работали вместе на временных условиях. Начиная с Открытого чемпионата США — 2018 они будут работать на постоянной основе.

Отметим, под руководством Лендла британский теннисист Энди Маррей выиграл три турнира «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира в 2016 году.

Зверев на сегодняшний день занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом была третья строчка рейтинга.

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