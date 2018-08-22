Теннисист Рублёв проиграл на старте турнира в Уинстон-Сейлеме

Уинстон-Сейлем, США, , 09:07 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл испанцу Хауме Мунару во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Встреча, продолжавшаяся 58 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Рублёв сделал четыре эйса и допустил семь двойных ошибок. На счету его соперника восемь эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге Мунар встретится с американцем Стивом Джонсоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Цинциннати.

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