Жителям Хакасии пообещали ледовую арену

Абакан, , 08:42 — REGNUM В Абакане (Хакасия) при поддержке федерального центра построят ледовую арену. Об этом глава Хакасии Виктор Зимин сообщил 21 августа, комментируя итоги своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович поддержал нашу просьбу о строительстве в Абакане крытой ледовой арены с трибунами на 3 тысячи мест. Это письмо отписано в работу председателю правительства России», — сказал Зимин.

Сумма, необходимая на строительство ледовой арены в Абакане, пока не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа в Ново-Огарёво состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым. Руководитель региона на встрече подчеркнул, что Хакасии необходима ледовая арена для развития детского спорта, однако своими силами республика с этой задачей не справится.

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