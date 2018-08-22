Вратарь «Реала» Кейлор Навас может перейти в «Манчестер Сити»

Манчестер, Великобритания, , 08:13 — REGNUM Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS.

По данным издания, руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в приглашении 31-летнего коста-риканского вратаря, поскольку травму получил голкипер команды Клаудио Браво.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа. Однако, согласно правилам, при тяжёлых травмах футболистов у клубов есть возможность дополнительно заявить игрока.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Браво получил травму, порвав ахиллово сухожилие, и теперь пропустит длительный период из-за восстановления.

Напомним, контракт Наваса с «Реалом» рассчитан до 2021 года. Он был основным голкипером команды в течение трёх сезонов. В начале августа в «Реал» перешёл бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

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