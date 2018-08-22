ПАОК добился гостевой ничьей с «Бенфикой»

Лиссабон, , 07:35 — REGNUM Греческий ПАОК сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Бенфики» Пицци в конце первого тайма, реализовав пенальти. ПАОК смог отыграться во втором тайме, отличился нападающий Амр Варда.

Ответный матч команды проведут 29 августа в Салониках.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ПАОК встречался с московским «Спартаком». По итогам двух матчей сильнее отказался греческий клуб, который одержал победу в первой встрече (3:2) и смог отстоять преимущество в ответной игре (0:0).

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