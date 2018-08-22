Среда, 22 Августа 2018 года
08:34:42 МСК

ПАОК добился гостевой ничьей с «Бенфикой»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Лиссабон, 22 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Греческий ПАОК сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Бенфики» Пицци в конце первого тайма, реализовав пенальти. ПАОК смог отыграться во втором тайме, отличился нападающий Амр Варда.

Ответный матч команды проведут 29 августа в Салониках.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ПАОК встречался с московским «Спартаком». По итогам двух матчей сильнее отказался греческий клуб, который одержал победу в первой встрече (3:2) и смог отстоять преимущество в ответной игре (0:0).

Читайте также: «Спартак» не сумел одолеть «ПАОК» в ответной встрече

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить