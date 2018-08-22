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ПСВ одержал победу над БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Борисов, Белоруссия, 22 августа 2018, 07:28 — REGNUM  Голландский ПСВ одержал победу над белорусским БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл полузащитник БАТЭ Яссе Туоминен. На 35-й минуте Гастон Перейро реализовал пенальти и сравнял счёт.

Во втором тайме мексиканец Ирвин Лосано вывел ПСВ вперёд. Белорусской команде удалось отыграться на 88-й минуте, отличился Александр Глеб.

Тем не менее ПСВ вырвал победу. На 89-й минуте гол забил вышедший на замену нападающий Дониелл Мален.

Ответный матч команды сыграют 29 августа в Эйндховене.

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