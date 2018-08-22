Удар в спину стал причиной развития онкологии у хоккеиста «Сибири»

Новосибирск, , 06:31 — REGNUM Удар в спину во время одной из игр стал причиной развития онкологического заболевания у защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна. Об этом сообщается на странице спортивного агентства Шуми Бабаева в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bmv1FnanEHt/

«В результате удара в спину в одной из игр, на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Всё это дало метостазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой недели во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии. В октябре ждём разрешения всей ситуации и проведение операции», — говорится в информации на официальной страница спортивного агентства.

Там же отмечается, что на данный момент состояние Самвела Мнацяна стабильное.

«Врачи сами удивляются, что у нашего парня хорошее настроение, он регулярно занимается спортом. И верит, что еще вернётся в большой хоккей», — отмечается на странице Шуми Бабаева в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Мнацян остаётся хоккеистом клуба «Сибирь». Он в течение трёх сезонов играл за владивостокский «Адмирал», а в мае перешёл в новосибирский клуб, подписав контракт на два сезона.

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