В Казахстане построят комплекс для одаренных в спорте детей

Уральск, Казахстан, , 19:47 — REGNUM В казахстанском городе Уральске будет построена спортивная школа-интернат для одаренных детей, в которой будут готовить олимпийскую сборную страны, передает 21 августа телеканал «24 Хабар».

Школа рассчитана на 250 мест, а интернат при школе — на 150 мест. Программы обучения по 12 видам спорта будут начинаться с седьмого класса. Общая стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд тенге ($3,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии международной лыжной базы «Бурабай» в Щучинске. Комплекс позволяет проводить тренировки и принимать соревнования по зимним видам спорта в любое время года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев открыл в Казахстане новую горнолыжную базу