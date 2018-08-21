Казахстанские атлеты завоевали 17 медалей на Азиатских играх

Джакарта, , 17:37 — REGNUM По итогам четвертого дня Азиатских игр Казахстан занимает 10 место в общем медальном зачете. Об этом говорится на официальном сайте Азиады-2018.

Казахстанские атлеты взяли золото в фехтовании, одну бронзу в направлении горный велосипед, одно серебро и две бронзы в тхэквондо, серебро в водном поло, три серебра и четыре бронзы в борьбе. Спортсмены из Казахстана всего завоевали 17 медалей.

В общем медальном зачете лидирует Китая с результатом 59 медалей, на втором месте Япония — 46 медалей, на третьем месте — Южная Корея — 34 медали, на четвертом месте — Индонезия.

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