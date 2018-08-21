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Парализованный полузащитник «Аякса» вышел из годичной комы

Спорт

Нури пришёл в сознание и узнал близких

Амстердам, 21 августа 2018, 15:48 — REGNUM  Парализованный полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури пришёл в сознание после годичной комы и узнал близких. Об этом сообщает портал So Foot.

По словам брата футболиста, неврологическое состояние Нури лучше, чем несколько месяцев назад. При этом физически он до сих пор находится в тяжёлом состоянии — не может двигаться, а только шевелить головой. Но с ним уже можно общаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года 20-летний игрок «Аякса» Абдельхак Нури упал на поле и потерял сознание во время матча с «Вердером», после чего он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия.

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Напомним, Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса». Его дебют за основную команду состоялся в 2015 году.

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